"صحة دبي" تطالب بعدم نشر شهادة التطعيم أو البيانات الخاصة عبر "التواصل الإجتماعي"

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

طالبت هيئة الصحة في دبي متعامليها بعدم نشر شهادة التطعيم الخاصة بهم، عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سرية بياناتهم، مؤكدة على عدم مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة مع الغرباء.

وأوضحت الهيئة أن شهادة التطعيم الخاصة بكل شخص تحتوي على رمز “كود” يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية لكل عميل، والتي قد يمكن أي شخص من الاطلاع عليها بمجرد مسح الكود.

وذكرت أن غالبية المعاملات أصبحت إلكترونية، لذلك علينا أن نكون أكثر حرصاً عند استخدام بياناتنا الشخصية، خصوصا أنها تحتوي على البيانات الصحية والشخصية، والتي يمكن أن تستغل بشكل سيئ من قبل الغرباء.

وحددت الهيئة عدة طرق لحماية البيانات الشخصية تتمثل في، ضرورة عدم مشاركة المعلومات الخاصة مع الغرباء، عدم مشاركة كلمة السر لمرة واحدة " OTP" عند استخدام الموقع الالكتروني مع أي شخص آخر، كذلك عدم مشاركة بيانات الدخول الالكترونية، والبعد عن حفظ رمز الدخول على الهاتف للدخول التلقائي.

وشددت الهيئة على ضرورة التحقق من رابط الموقع قبل إدخال أي نوع من البيانات، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة على قنوات التواصل الاجتماعي.

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