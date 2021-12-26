«كهرباء الشارقة» تتعامل مع 5397 بلاغ طوارئ خلال 2021

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تعاملت فرق الطوارئ بإدارة الغاز الطبيعي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع 5397 بلاغاً حول الإصلاحات الطارئة والإحلال والتجديد وصيانة التركيبات المنزلية ومعالجة تسريبات التركيبات وتغيير محابس ومنظمات العداد خلال عام 2021.

وتضمنت البلاغات 1058 بلاغ عدم توافر غاز و2018 بلاغ تسريب وتلف و36 بلاغ خطوط رئيسة و370 بلاغ منازل و827 شقة سكنية و657 بلاغاً من القطاع الصناعي، وتبين عدم صحة 467 بلاغاً وتم استبدال 66 صندوقاً تالفاً.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي المهندسة أمنة بن هدة، أن إجراءات الصيانة والطوارئ من الأنشطة الرئيسة التى تقوم بها فرق الطوارئ على مدار الساعة.

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