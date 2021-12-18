رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير قطر باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ودبي ■ الإمارات اليوم ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك لأهلنا في قطر، قيادة وشعباً، يومهم الوطني المجيد.. ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار… تجمعنا مظلة مجلس التعاون.. وتجمعنا الأخوة والنسب… وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع، بإذن الله».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «خالص التهاني للأشقاء في قطر، بمناسبة اليوم الوطني لبلدهم، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني.

فيما تمنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في برقية مماثلة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الصحة والعافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، وأعرب سموه خلالها عن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما تمنى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موفور الصحة والعافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب سموه خلالها عن أحر التهاني، لصاحب السمو أمير قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك للأشقاء في قطر يومهم الوطني… كل عام وقطر وأهلها بخير وتقدم وازدهار».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني، وقال عبر تغريدة على «تويتر»: «تجمعنا بدولة قطر الشقيقة روابط التاريخ والأخوة والمصير، والسعي نحو مستقبل مشرق لبلدينا، يزهو بالتعاون والازدهار. في يومها الوطني، كل عام ودولة قطر تزهو بالأمجاد، وكل عام وأميرها وشعبها في رخاءٍ وخير. قطر منّا ونحن منها، وخليجنا الواحد سيبقى بتعاونه في قوّة ورفعة».

محمد بن راشد:

• «نسأل الله أن يديم على قطر وشعبها الأمن والازدهار.. تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب، وتطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل».

محمد بن زايد:

• «خالص التهاني للأشقاء في قطر، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء والتطور، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني».

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