إغلاق جسر القصباء بشارع الخان بداية من الغد وحتى الثاني من يناير المقبل

المصدر: مصباح أمين - الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في حكومة الشارقة عن تنفيذ إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الخان، وذلك لأعمال صيانة فواصل التمدد واستكمالا لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، إذ سيتم تنفيذ المرحلة الاولى: بالاتجاه إلى عجمان بداية من غداً الموافق 2021/12/19 إلى غاية يوم الأحد الموافق 2022/01/02 من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بالاتجاه إلى دبي من يوم الاثنين الموافق 2021/01/03 إلى غاية يوم الاثنين 2022/01/17 من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً، ولفتت إلى أنه يرجى من جميع السائقين استخدام الطرق البديلة، و اتباع اللوحات المرورية و الإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية، كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.​

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news