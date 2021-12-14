"بريد الإمارات" تعلن عن مبادرة "البطاقات البريدية للفضاء" بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي - وام

أعلنت "مجموعة بريد الإمارات" عن مبادرة "البطاقات البريدية للفضاء" وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع "نادي المستقبل" – مؤسسة خاصة تابعة لشركة " بلو أوريجين" و"وكالة الإمارات للفضاء" و"مركز محمد بن راشد للفضاء" و"أزور أكس" /AzurX/ .

وتكتسب المبادرة أهمية بالغة كونها موجهة لدعم التوجه الوطني لإلهام الشباب والأجيال القادمة بقطاع الفضاء الذي يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي داعم للتنمية المستدامة.

وتستهدف المبادرة التي تاتي في إطار الاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من المدارس في كافة أنحاء الدولة وبالتحديد طلاب المرحلة الابتدائية، لإتاحة الفرصة لهم بالتعبير عن رؤيتهم للدولة في الخمسين سنة القادمة عبر البطاقات البريدية التي تم تخصيصها لهذه المبادرة.

وعند استلام البطاقات من الطلاب سيتم نقلها للفضاء وختمها لتعاد إلى الطلاب كتذكار بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات التي نجحت في الدخول بقوة إلى سباق الفضاء العالمي وبدأت الزيارات الميدانية إلى مختلف المدارس في الدولة منذ 28 نوفمبر الجاري.

كما ستقوم "مجموعة بريد الإمارات" بدعوة الطلبة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين الرئيسية التابعة لـ "بريد الإمارات" لتعريفهم بأهمية القطاع البريدي واللوجستي في الدولة بالإضافة إلى تنظيم ورش "البطاقات البريدية للفضاء".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" عبدالله محمد الأشرم: " يشرفنا الإعلان عن مبادرة "البطاقات البريدية للفضاء" احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس دولتنا الحبيبة التي قدمت نموذجا تنمويا يحتذى به عالميا وتأتي مبادرتنا الجديدة تماشيا مع مساعينا الحثيثة لتشجيع وتحفيز مشاركة الأجيال القادمة للمساهمة في رسم ملامح إمارات المستقبل خلال الأعوام الخمسين المقبلة من خلال دخول الدولة في العديد من المجالات الجديدة وفي مقدمتها الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والتي تمهد الطريق أمام ضمان استمرارية التنمية والاستدامة ".

وأضاف نهدف من المبادرة لتعريف الشباب والأجيال القادمة بمستقبل قطاع البريد في الدولة ويسعدنا التعاون مع "نادي المستقبل" و"وكالة الإمارات للفضاء" و"مركز محمد بن راشد للفضاء" و"أزور أكس" لإطلاق هذه المبادرة الرائدة في دفعة قوية باتجاه بناء شراكات متينة تدعم أهداف "مئوية الإمارات 2071" في الوصول إلى موقع الصدارة بين الأمم الأكثر تقدما في العالم.

من جهته قال رئيس "نادي المستقبل" مايكل ادموندز : نتشرف في "نادي المستقبل" بالاحتفال بمرور 50 عاما من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ونفخر بعلاقتنا مع "مجموعة بريد الإمارات" وكافة الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق مبادرة "البطاقات البريدية للفضاء" إيمانا منا بأهمية التعاون مع المنظمات في مختلف أنحاء العالم لزيادة الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمساهمة في دعم مسيرة صنع المستقبل".

من ناحيته أضاف الشريك الاستراتيجي في "أزور أكس" فهد المهيري : " يسعدنا بصفتنا ممثلي شركة "بلو أوريجين" في دولة الإمارات والمنطقة أن نجمع المؤسسات الحكومية في الإمارات والكيانات الدولية والجهات الخاصة من أجل إطلاق مبادرة "البطاقات البريدية للفضاء" بمناسبة اليوبيل الذهبي للإمارات من أجل إلهام الشباب للتفكير بشكل أكثر ابتكارا وتأثيرا في إطار استعدادهم للخمسين عاما المقبلة لوطنهم بحلول استباقية ورؤية تعانق حدود الفضاء".

جدير بالذكر أنه سيتم نقل البطاقات البريدية عن طريق "بريد الامارات" المزود الرسمي للخدمات البريدية والرائد لخدمات البريد السريع إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم وضع البطاقات على متن صواريخ تابعة لشركة " بلو أوريجين" وإرسالها إلى الفضاء ومن ثم إضافة ختم "ذهب إلى الفضاء" إلى كل واحدة منها وإعادتها إلى الطلبة كتذكار خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

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