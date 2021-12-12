الإمارات تستضيف مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، عن استضافتها فعاليات النسخة الـ22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، بحضور 21 وزيراً، وعدد من المديرين العامين للمنظمات الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة، وذلك في معرض إكسبو 2020 دبي، خلال 19 و20 ديسمبر الجاري.

ويناقش المؤتمر الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، بهدف تعزيز التعاون الثقافي العربي البيني مع ثقافات شعوب العالم، إلى جانب توحيد الجهود العربية في المجالات الثقافية المختلفة بما في ذلك التعاون في تسجيل التراث غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتوحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، كما سيناقش المؤتمر برنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية.

وسيركّز المؤتمر على جملة من الموضوعات، أبرزها تقرير حالة اللغة العربيّة ومستقبلها الذي تصدره الوزارة بالشراكة مع المجلس الاستشاري للغة العربية، وبحث سبل التعاون لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الثقافة والتراث واللغة العربية وتطويرها. كما يشارك الوزراء في حفل افتتاح قمة اللغة العربية ومهرجان وجائزة البردة اللذين يقامان بالتزامن مع انعقاد هذه الدورة.

من جهتها، رحبت وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي، بانعقاد هذه الدورة في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر منصة ثقافية في العالم، ويحتفي بتنوع الثقافات الإنسانية ويتيح فرصة التعرف إلى ثقافات 192 دولة.

وقالت: «يعد مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي منصة رئيسة لتعزيز آفاق التعاون الثقافي العربي، وبلورة أبعاده الجديدة لتعزيز حضور الثقافة العربية والارتقاء بها، واليوم، الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في الجوانب المتعلقة بمجالات عمل المنظمة كافة».

وأضافت: «الإمارات شريك فاعل في قيادة جهود التعاون الثقافي العربي وتعزيز التنسيق على مستوى الدول العربية».

آمال كبيرة

قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمَر: «ستظلُّ دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً أساسياً للألكسو في العديد من الأنشطة والبرامج، لاسيما في المجال الثقافي، حيث برهنت هذه المناسبة على التمسك بهذه الشراكة وتطويرها، وأكدت على ما توليه دولة الإمارات العربية من أهمية كبيرة لقطاعي الثقافة والتراث واستعدادهم الدائم للعمل سوياً للنهوض بهما».

وأضاف: «الألكسو تعلقُ آمالاً كبيرة على مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي للنهوض بالعمل العربي المشترك في مجالي الثقافة والتراث، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ينعقد فيها هذا المؤتمر إثر جائحة (كوفيد-19)، خصوصاً أنه تم الإعداد له بتروٍّ وواقعية كبيرة».

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