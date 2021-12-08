الأمم المتحدة: نستطيع إيصال مساعداتنا إلى 80 مليون شخص بالعالم خلال 3 ساعات من دبي

المصدر: دبي - وام

أكدت الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات ونائبة المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، على الدور المحوري لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، حيث أشارت إلى أن المنظمة تستطيع بسهولة إيصال مساعداتها الإنسانية إلى 80 مليون شخص في أنحاء العالم خلال ثلاث ساعات فقط، إنطلاقا من دبي.

وعلى هامش معرض بعنوان "الأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة: العمل معاً من أجل مستقبل أفضل"، قالت عساف إن الأمم المتحدة لديها تعاون قوي مع دولة الإمارات في العديد من المجالات التي تخص التنمية والمساعدات الإنسانية.

وقالت عساف إن الإمارات من الدول التي تساعد الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، أيضا هناك المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي لدينا وجود فيها ونستخدمها لتوزيع الطعام والمساعدات للعالم ..من دبي، نستطيع أن نصل إلى 80 مليون شخص في العالم خلال ثلاث ساعات. موقع الإمارات ومساعدتها للأمم المتحدة في أن تصل للعالم أمر مهم جدا.

أضافت: "لدينا أيضا برنامج الأمم المتحدة للأغذية، والذي يساعد 130 دولة من موقعه في دولة الإمارات، وبالتحديد في دبي"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات والأمم المتحدة تعملان أيضا على عدد من المشروعات المرتبطة بالطعام وأنظمة الغذاء والبيئة، بالإضافة إلى وجود تعاون مع اليونيسيف وشراكات في المجالات الثقافية. وقالت: "نعمل مع دولة الإمارات على تحقيق نمو في إنتاج الغذاء في دولة الإمارات وكيف يمكن أن تكون هناك استدامة في هذا الموضوع".

وتطرقت عساف إلى عدد من المشروعات التي تهم المرأة وتمكينها في المجتمعات، حيث أشارت إلى تعاون دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مشروعات من بينها مشروع لتدريب النساء على المساعدة في حفظ السلام. منوهة أن 357 امرأة تلقت تدريبها في إطار هذا المشروع وأن نساء من المنطقة العربية وأفريقيا يجري تدريبهن في دولة الإمارات للمساهمة في حفظ السلام. وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تدريب المزيد من النساء.

ووصفت عساف مشاركة الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي بأنها "ممتازة"، مشيرة إلى أن ملتقى الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي استقبل أكثر من عشرة آلاف شخص. وقالت إن ملتقى الأمم المتحدة ينظم العديد من الفعاليات بصفة دورية تتمحور حول الكثير من الموضوعات التي تخص التنمية في دولة الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة نظمت معرضا خاصا في إكسبو 2020 دبي، من أجل إعطاء نبذة عن الشراكة بين دولة الإمارات والمنظمة وشرح طبيعة هذه الشراكة.

يذكر أن ملتقى الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي يسلط الضوء على مسيرة التعاون والشراكة المستمرة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، في ظل تعاون الطرفين من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية والدور الكبير الدولة الإمارات في دعم أنشطة الأمم المتحدة المختلفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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