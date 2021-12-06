«كانتين الشاطئ».. عروض وفعاليات عائلية في دبي

المصدر: دبي ■ وام

تقدّم دورة العام الجاري من فعالية «كانتين الشاطئ»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برعاية «اتصالات»، لسكان دبي وزوارها، العديد من الأنشطة والفعاليات المناسبة للعائلات حتى 11 ديسمبر الجاري.

وتضم الفعالية مجموعة من أنشطة الترفيه العائلي والعروض التراثية والموسيقية والفنية وورش العمل والمطاعم، وغيرها من الأنشطة الممتعة، حيث يتحول شاطئ جميرا، وتحديداً خلف «صن ست مول» إلى إحدى أكثر الوجهات النابضة بالحياة في دبي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين.

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