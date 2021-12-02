مواطنون ومقيمون يهنئون الإمارات بعيدها الخمسين.. "عاش اتحاد إماراتنا"

المصدر: ديما منصور - الإمارات اليوم

هنأ مواطنون ومقيمون، على مواقع التواصل الاجتماعي، دولة الإمارات، حكومة وشعبا، بيومها الوطني الخمسين، والذي يصادف اليوم 2 ديسمبر.

وفي هذه المناسبة تصدر وسم كلا من #اليوبيل_الذهبي_للاتحاد، و #خمسون_عاما_معا، و #اليوم_الوطني_الخمسين، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الإمارات ودول عربية عدة منها السعودية والبحرين وعمان والكويت ومصر.

من جانبهم هنأ مواطنون ومقيمون الإمارات بعيدها الوطني الخمسين، وعبروا، بهذه المناسبة، عن حبهم للإمارات، وفخرهم بالانتماء لدولة لا تعرف المستحيل، وتواصل الإنجازات، وتستشرف المستقبل.

وعبر مغردون عن فخرهم بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، وعن ثقتهم بأنها تمضي نحو مزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار، كما كانت عليه في الخمسين سنة الماضية، فقال أحدهم: "نحتفل اليوم بخمسين عامًا من إنجازات وطننا.. ستظل أنظارنا دائمًا على المستقبل في بلد لا يعرف المستحيل.. دام عزك يا الإمارات".

وقال آخر: "50 عاماً مضت مليئة بالانجازات والازدهار والرخاء.. و50 عاماً اخرى قادمة مليئة بالطموحات وتحدي المستحيل".

ووصف مغردون الإمارات بأنها بلد الأحلام والمستقبل، والنموذج الذي يتوجب على جميع الدول الاقتداء به، لما حققته وتحققه منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، فقال أحدهم: "كل عام والامارات البلد النموذج والقدوة والأحلام والمستقبل.. هنا الإمارات.. هنا بلد اللامستحيل".

وقال آخر: "الإمارات هي الماضي والحاضر والمستقبل.. فمن هنا نستذكر ماضينا الأصيل الذي نعتز به.. ونفخر بحاضرنا.. ونتطلع إلى المستقبل والخمسين عاماً القادمة بكل ثقة".

واستذكر مغردون جهود القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بوصول الإمارات إلى ما هي عليه اليوم، ورؤيته الثاقبة التي دعت إلى الاتحاد، فقال أحدهم: "كل عام وداري محد يوصل لمواصيلها، والله يرحم روح بانيها".

وقال آخر: "إماراتنا في غاية الحسن يرحم كف بانيها".

وتمنى مغردون للإمارات دوام العز والأمن والأمان، ودوام الإنجازات التي لا يسبقها إليها أحد، فقال أحد المغردين: "لن نجد كلمة شكر للوطن أفضل من قوله تبارك وتعالى :

"رَبِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً".. فاللهُم أدم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والسلام".

وقال آخر: "كل عام وانت يا بلادي في عز وسمو وازدهار .. كل عام وانتي في أمن وأمان وفي حفظ ربي الرحمن.. كل عام وشيوخنا وشعبنا وأرضنا في نعمة وسلام.."

كما هنأ مغردون قادة وشيوخ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، شاكرينهم على كل ما يبذلوه في سبيل رفعة الوطن، ومتمنين لهم دوام العافية والعطاء، فقال أحدهم: "كل عام واحلى وطن بخير.. كل عام وشيخونا وقادتنا بخير.. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية".

وفي سياق متصل، تفاعل مغردون، من بلدان مختلفة من العالم العربي، مع اليوم الوطني الإماراتي، مهنئين الإمارات وشعبا بعيدهم الوطني الخمسين قائلين: "كل عام وأنتم بخير عيال زايد"، كما قاموا بنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتفالات التي تقام حول العالم بهذه المناسبة.

من جانبهم عبر مغردون سعوديون عن فرحتهم في هذا اليوم، مشيرين إلى أن الإمارات بلدهم الثاني، وأن اليوم الوطني الإماراتي هو يومهم أيضا، متمنين دوام العز والأمان للإمارات وشعبها وحكامها.

فقال أحد المغردين مهنئا:"نهنيئكم أشقاؤنا وأبناء عمومتنا حكومة وشعبا.. نسأل الله أن يديم عليكم الرخاء والأمن والإستقرار.. كل عام والشعب الاماراتي والقيادة الكريمة بألف خير ومزيد من التقدم والازدهار".

وقال آخر: "معاً في الرخا والشدة.. الإمارات والسعودية المعنى الحقيقي للمصير المشترك".

وشارك مغردون من سلطنة عمان أيضا وسم "اليوم الوطني الإماراتي"، وأطلقوا من جانبهم وسم #عمان_تحتفي_بالإمارات، وعبروا عن محبتهم للإمارات وشعبها ومباركين لهم بيومهم الوطني، فقال أحد المغردين: "كانت إمارات مختلفة متفرقة.. فتوحدت وعلمت العالم كيف تكون الوحدة.. فأتحدنا جميعاً في الفخر بهذا الوطن ومحبته.. كل عام و #الإمارات سالمة متقدمة

#اليوم_الوطني_الخمسين

#عمان_تحتفي_بالامارات"

وقال آخر: "أبارك دولة #الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة #اليوم_الوطني_الخمسين متمنياً لهم التقدم والازدهار ونشارك هذا اليوم أفراحهم المجيدة."

ومن البحرين أيضا نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو لجانب من الاحتفالات التي أُقيمت في بلادهم بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي في مناطق عدة من الدولة حيث رفرف علم الإمارات جنبا إلى جنب مع علم البحرين، وقالت إحدى المغردات: "كل عام والإمارات وشعب الإمارات بأمن وأمان وإستقرار ونهضه وتطور وازدهار".

كما شارك مغردون من مصر الإمارات إحتفالها بيومها الوطني، فقال أحدهم: "من مصر.. كل عام والشقيقة #الإمارات_العربية_المتحدة حكومة وشعبا بألف خير"

ويشار إلى أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news