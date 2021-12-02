سعود بن راشد المعلا: في الثاني من ديسمبر نستذكر يوم تحقيق الإرادة الوطنية بقيام الاتحاد

المصدر: أم القيوين ■ وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إننا نحتفل هذا العام بكل فخر واعتزاز بروح الاتحاد واليوبيل الذهبي لخمسين عاماً من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاماً القادمة، في إطار استراتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة المدى وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية ووضع السياسات التي من شأنها دعم خريطة العمل الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير القوانين والسياسات التي من شأنها أن تحقق التكامل في القطاعات كافة، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية والاقتصادية والديموغرافية ودعم الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الاجتماعية والتعليمية، وبما يتناسب ومنظومة القيم الحضارية واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

وتفصيلاً أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين: «في الثاني من ديسمبر من كل عام نستذكر يوم تحقيق الإرادة الوطنية بقيام الاتحاد الذي أعلنه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤسسون - رحمهم الله - في الثاني من ديسمبر عام 1971».

وأضاف سموه: «في هذا العام نحتفل بكل فخر واعتزاز بروح الاتحاد واليوبيل الذهبي لخمسين عاماً من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاماً القادمة، في إطار استراتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة المدى وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية ووضع السياسات التي من شأنها دعم خريطة العمل الاقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير القوانين والسياسات التي من شأنها أن تحقق التكامل في القطاعات كافة، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية والاقتصادية والديموغرافية ودعم الأمن الغذائي وتطوير القطاعات الاجتماعية والتعليمية، وبما يتناسب ومنظومة القيم الحضارية واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة».

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، إن «احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات، وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إنما هو تجسيد حي للإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي جسدها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا الفتية حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم، وستشهد الدولة خلال المرحلة القادمة العديد من المبادرات الداعمة للقاعدة الشبابية للدولة وتشجيع الإبداع والابتكار في شتى المجالات وخلق سياسات ومبادرات نوعية تدعم المستقبل وتحقق أماني وتطلعات شعبنا الوفي في النواحي الاقتصادية والتنموية كافة».

وقال سموه: «لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية الإمارات 2021، والتي تتضمن مبادرات تفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في صيغة مشتركة لجميع الأفكار والمبادرات ورسم ملامح المستقبل في القطاعات كافة، وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة طرح المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات بمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، إضافة إلى عقد حلقات نقاشية في الحكومة والقطاع الخاص للخروج بأبرز ملامح الخطط المستقبلية في العديد من القطاعات الخاصة والحيوية منها، كما سيتم استغلال طاقات الشباب وتوجيه إبداعاتهم وأفكارهم لتكون جاهزة عند عملية تصميم مئوية الإمارات».

وأضاف سموه: «في إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة والاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن إطلاق أكبر استراتيجية وطنية ذات إطار عمل تطويري شامل اتحادياً ومحلياً لتعزيز مكانة الدولة وفق أرقى معايير التنافسية والاستثمار في القطاعات العلمية والمعرفية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة».

حاكم أم القيوين:

«احتفالنا باليوبيل الذهبي يجسد إرادة وعزيمة آبائنا المؤسسين في بناء دولتنا الفتية».

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