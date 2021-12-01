حديقة الحيوانات بالعين تقدم عروضاً استثنائية

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، تستقبل حديقة الحيوانات بالعين زوارها بعروض وفعاليات استثنائية، مع خصم مميز بنسبة 50% على تذاكر دخول الحديقة، تزامناً مع أعوام اتحاد الإمارات الخمسين، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ابتداءً من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وتضم الفعاليات عروضاً للفنون الشعبية، مثل العيالة والعازي والحربية، وأخرى عسكرية، وفقرات مسرحية، وأسواقاً شعبية، وورشاً تعليمية بنمط ترفيهي، ومسابقات، وجوائز قيمة، يستمتع بها الزوار وسط الحياة البرية والطبيعة الحية، التي تستقطب جميع أفراد العائلة مع الأجواء الشتائية الرائعة.

ويستطيع الزوار أيضاً الاستمتاع بالتجارب الأساسية المفضلة لديهم، مثل جولات سفاري العين، وزيارة كواليس وحيد القرن والزراف، وزيارة مملكة الأسود، وسباق الفهود، وعروض الطيور، وإطعام الزراف، ومعارض مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وجولات الحديقة المرفهة بمركبات النقل الداخلي والدراجات الهوائية، وخدمات أهلا والمها الملكية.

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