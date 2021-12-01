«الفجيرة للثقافة» تنظم الملتقى الوطني 2021

المصدر: الفجيرة ■ وام

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في مقر دار راشد للنشر، الملتقى الوطني 2021، تحت عنوان «المرأة في ظل الاتحاد» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وبمشاركة مجموعة من المتحدثات تناولن عدداً من المحاور في التراث والتعليم والصحة.

وتحدثت في بداية الملتقى مديرة منطقة الفجيرة التعليمية، سندية السماحي، عن تطور التعليم في ظل مسيرة الاتحاد، مشيرة إلى انطلاق مسيرة التعليم في الدولة بخُطى حثيثة طوال العقود الأربعة الماضية منذ قيام الاتحاد، وحتى الآن.

واستعرضت القابلة الهولندية فلهيمينا فان دى ويج، المعروفة بالدكتورة منى، تجربتها التي بدأتها في عام 1964 عندما قدِمت إلى دولة الإمارات واستقرت لمدة ثلاث سنوات، وتحدثت عن الفترة التي قضتها في خدمة النساء في إمارة الفجيرة، بدعم من القيادة في إمارة الفجيرة.

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