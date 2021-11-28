محمد بن راشد يعتمد مشاريع إسكانية بدبي بقيمة 3.8 مليار درهم

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات "قرية الأسرة" في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم.

يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي أعلن عنه سموه العام الجاري بهدف توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، كما تأتي توجيهات سموه تزامناً مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، وتأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي ويحظى بمتابعة خاصة، وقال سموه: كما وعدنا سيبقى ملف إسكان المواطنين ضمن متابعاتي المباشرة وإشراف حمدان ومكتوم.

وعن دور الحكومة ضمن هذا الملف الحيوي، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ذات المعايير والمواصفات العالية، وأضاف سموه: وظيفة الحكومة ليست فقط توفير الأراضي وإنما دعم المواطن ومتابعة تنفيذ مسكنه للتأكد من حصوله على أفضل الخدمات والتصاميم والمرافق بأفضل الأسعار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الملف المحوري سيحظى دوماً بالاهتمام وسيشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، وقال سموه: ملف الإسكان سيبقى أحد أهم الملفات في دبي ورؤيتنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة على مستوى العالم.

/ 2000 قطعة أرض مع حزمة خدمات وتسهيلات / وتفصيلاً، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض سكنية للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، مع توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات للحاصلين على الأراضي الجديدة.

وتضم الخدمات توفير 19 نموذجا من التصاميم الجاهزة للمساكن مع الخرائط الفنية والهندسية للاختيار منها تراعي التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، كما سيتم توفير خيار تعهيد البناء بالكامل لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإنجاز المسكن نيابة عن المواطن، والإعفاء من رسوم الرهن العقاري، والإعفاء من شرط توفر سيولة مالية /500 ألف درهم/ للموافقة على الطلب، وتخفيض القسط الشهري من 18% إلى 15%.

كما تضم التسهيلات إعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم لأول مرة من دفع رسوم توصيل الكهرباء على ألا تتجاوز قيمة منازلهم 4 ملايين درهم، ودعم المساكن بأنظمة الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل اختياري للراغبين بذلك، فيما سيتم توفير خيارات واسعة للتأثيث من خلال توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات التأثيث وتجهيز المنازل يتم بموجبها توفير خصومات خاصة للمواطنين.

وشملت توجيهات سموه كذلك إعفاء أسر متوفين من القروض السكنية بقيمة 33 مليون درهم في إطار ضمان الاستقرار الاجتماعي لهم وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لهم وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

/ 929 فيلا سكنية للمواطنين في مناطق متعددة بدبي / وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء الفوري بتخصيص وتوزيع 100 فيلا سكنية جاهزة بمنطقة عود المطينة، و26 فيلا سكنية جاهزة بمناطق مختلفة في حتّا بقيمة 170 مليون درهم حيث تم بناء جميع الوحدات وفق أفضل المعايير والمواصفات التي تلبي احتياجات المواطنين وبما يدعم الاستقرار الأسري وبما يتماشى مع الخطة الشاملة التي اعتمدها سموه لتطوير وتنمية منطقة حتّا.

كما اعتمد سموه 803 فيلات سكنية بمنطقتي الورقاء الرابعة والخوانيج الثانية بقيمة 1.2 مليار درهم، ويشمل المشروع 667 مسكنا بمنطقة الخوانيج الثانية و 136 مسكنا في منطقة الورقاء الرابعة بنماذج تصميمية جديدة تراعي الاستخدام الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية.

/ قرية الأسرة .. مجمع سكني متكامل الخدمات في محيصنة الرابعة / كما وجه سموه بتوزيع الشقق السكنية ضمن مجمع "قرية الأسر السعيدة" في منطقة محيصنة الرابعة، والذي سيضم 464 شقة جاهزة للسكن ضمن مجمع متكامل الخدمات للأسر غير الممتدة، ويضم المجمع المرافق والخدمات التي تعزز جودة الحياة في المجمع مثل الحدائق والمسطحات الخضراء ومماشي وأماكن للترفيه بمواصفات عالية، وتأمين خدمات الحراسة على مدار الساعة لتوفير أجواء من الأمان للأمهات والأطفال، إلى جانب توفير خدمات الصيانة المجانية على مدار العام للأسر القاطنة في المجمع السكني الجديد.

/ تطوير مستمر للبنية التحتية / وبهدف تطوير وتحسين البنية التحتية بشكل مستمر في المناطق السكنية، بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ مشروع لتشييد طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي ند الشبا الثانية، والقوز الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة بقيمة تبلغ 160 مليون درهم، كما سيتم رصف المناطق السكنية وفق الخطة الخمسية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، وذلك ضمن البرنامج الحكومي لإسكان المواطنين، الذي يندرج ضمن مبادرات "خطة دبي الحضرية 2040" التي تصب في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المستقبلية وتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الأمن الاجتماعي وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين.

ويشمل برنامج إسكان المواطنين توفير قطع أراضي لإسكان للمواطنين، وزيادة مساحة مناطق إسكان المواطنين لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة، وسوف يسهم برنامج إسكان المواطنين في تلبية احتياجات المواطنين السكنية لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوفرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي، حيث سيتم رفع قيمة القروض السكنية لتصل إلى مليون درهم للفئات المستحقة وفق اشتراطات ومعايير محددة، ومضاعفة عدد المستفيدين من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين من خلال توفير متطلبات جودة الحيـاة فيها، بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

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