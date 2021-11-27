«الأرصاد» يعلن تطوّرات الحالة الجوية من الأحد للخميس

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه رياح شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي ممتد من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة. ومع وجود الجبال الشرقية تتكون السحب شرقاً وشمالاً وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر.

وتوقع المركز، في تقرير عن الحالة الجوية المتوقعة من الأحد إلى الخميس، أن تشهد الدولة غداً تكون بعض السحب شرقاً وأقصى شمال الدولة مع احتمال سقوط أمطار ، فيما يتعمق المنخفض العلوي أكثر على الدولة يومي الاثنين والثلاثاء لتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر يصاحبها سقوط الأمطار.

ونوّه إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد انحساراً لتأثير المنخفض على الدولة لتقل كميات السحب مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً ويصبح الطقس غائماً جزئياً مساءً.

وذكر أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر ومع السحب الركامية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة والبحر مضطرب أحياناً خاصة غرباً ومع السحب الركامية في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد بأن يوم الخميس المقبل سيتحرك المنخفض الجوي باتجاه الشرق بعيداً عن الدولة ليصبح الطقس مستقر ومعتدل الحرارة بوجه عام وغائم جزئي إلى صحو ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان بوجه عام.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بإعلان آخر المستجدات، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news