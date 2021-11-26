ملحمة غنائية من أشعار محمد بن راشد في حفل «دبي للصحافة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينظم نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الــ20 لجائزة الصحافة العربية، مساء الأحد (28 نوفمبر) في «ساحة الوصل» بـ«إكسبو 2020 دبي»، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجائزة، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية، وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الثقافي والإعلامي العربي، وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وسيشهد حفل الجائزة هذا العام ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان «تأملات»، من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن أداء الفنانة لطيفة التونسية، إلى جانب تقديم جوائز لـ13 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية، والمؤسسات الإعلامية، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال الصحافية.

وأكدت الأمين العام لجائزة الصحافة العربية منى غانم المري، أن المكانة الفريدة التي وصلت إليها الجائزة عبر سنوات من العمل الجاد، والمتابعة المستمرة، هي نتاج رؤية راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يولي اهتماماً كبيراً بقطاعي الإعلام والصحافة، ويرعى بشكل مستمر الصحافيين العرب، حتى باتت دبي اليوم عاصمة الإعلام العربي، وقبلة للطاقات الصحافية العربية، مشرّعة أمامها أبواب المستقبل.

كما أعربت عن تمنياتها للصحافيين العرب والمؤسسات الصحافية المشاركة كل التوفيق، لنيل جائزة نجحت على مدار عقدين من الزمن في تأكيد موقعها بين مصاف أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في المجال الإعلامي، تأسيساً على ما حققته من نجاحات حتى الآن، مشيرة إلى أن الجائزة بما نالته من ثقة وتقدير تؤكد اليوم مكانتها كأحد أبرز العناصر المحفزة على الإبداع في مجال الصحافة العربية.

وقالت المري إن الأمانة العامة مستمرة بجهودها في مواكبة المتغيرات الصحافية حول العالم، وكذلك هي مهتمة بإضفاء طابع متجدد ومشرق على حفل تكريم الجائزة خارج القوالب التقليدية المتعارف عليها، وفي هذا السياق سيشهد حفل توزيع الجوائز هذا العام ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان «تأملات»، من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأداء الفنانة لطيفة التونسية، حيث يقدم سموه من خلال هذه القصيدة مجموعة من الإيحاءات الشعرية التي تشكّل نموذجاً للحكمة والمعرفة وبعد النظر، ومفردات شعرية تنتصر أبياتها لقيم الحق، والعدل، والتسامح، والمحبة، والتعايش، إلى جانب العديد من المعاني الأخرى التي تستدعي الكثير من التأمل.

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