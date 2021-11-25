3 أيام عطلة يوم الشهيد واحتفالات «الوطني» لـ «الحكومي» و«الخاص»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، ستبدأ يوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الجمعة الثالث من ديسمبر، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من الأول إلى الثالث من شهر ديسمبر المقبل (من الأربعاء حتى الجمعة) عطلة مدفوعة الأجر لكل العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة.

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