محمد بن زايد يؤكّد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جميع المستويات.

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، في قصر الشاطئ.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء بجلالة الملك عبدالله الثاني في الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق مزيداً من التنمية والتقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين دوام الارتقاء والتطوّر.

واستعرض سموّه وجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وأكّد الجانبان الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمرين، لما فيه مصلحة بلديهما وشعبيهما ومصلحة المنطقة العربية، وشدّدا على أهمية العمل من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالخير على الجميع في المنطقة، وتحقق الازدهار والتنمية المستدامة، وتوفر الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهها، بما يضمن مستقبلاً أفضل لشعوبها.

وقد غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين البلاد، وكان في وداعه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصل، أمس، ترافقه قرينته جلالة الملكة رانيا العبدالله، في زيارة للدولة. وكان في استقباله في مطار البطين صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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