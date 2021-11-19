القرقاوي يحصل على الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من باريس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

منحت الكلّية العليا لإدارة الأعمال في باريس (ESCP)، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل لوزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، وذلك تقديراً للدور الذي يقوم به في تطوير مسارات الإدارة الحكومية والارتقاء بأداء المؤسسات والخدمات الحكومية، وتنفيذ مبادرات نوعية تعمل على تعزيز كفاءة العمل الحكومي، والتعريف بنموذج العمل الحكومي المتميز لدولة الإمارات على الساحة الدولية، ومشاركة نموذج العمل الحكومي الإماراتي الناجح مع العديد من دول المنطقة والعالم ضمن شراكات استراتيجية نوعية لتطوير العمل الحكومي وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب مساهمته في تعزيز آليات استشراف المستقبل والإشراف على الاستراتيجيات الحكومية التطويرية، وترسيخ تنافسية الإمارات في مؤشرات عالمية عدة تقيس كفاءة العمل الحكومي.

وتُعد الكلية العليا للأعمال في باريس (ESCP)، أول وأقدم كلية عليا لإدارة الأعمال في العالم، حيث تأسست في العاصمة الفرنسية باريس عام 1819. وعلى الرغم من عراقة الكلية وقدمها، فإن محمد القرقاوي الشخصية الـ17 التي يتم منحها شهادة الدكتوراه الفخرية، لينضم بذلك إلى نادي النخبة من الشخصيات العامة التي كرّمتها الكلية.

وتمتلك الكلّية الدولية اليوم أكثر من 140 تحالفاً أكاديمياً في 47 بلداً، ولديها نادٍ للخريجين يضم في عضويته أكثر من 68 ألف خرّيج وخرّيجة من أكثر من 150 دولة. ولدى الكلية 46 برنامجاً أكاديمياً في تخصصات الدكتوراه والدراسات العليا. وينتشر حرمها الأكاديمي في ست مدن أوروبية، هي: باريس وبرلين ولندن ومدريد وتورينو ووارسو.

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