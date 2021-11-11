منصور بن محمد يزور مؤسسة خدمات الملاحة الجوية في دبي ومطار آل مكتوم الدولي

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم (الخميس) مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) في دبي ومطار آل مكتوم الدولي، حيث ساهمت" دانز" في نمو قطاع الطيران في إمارة دبي ودولة الإمارات من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية وتطويرها خلال السنوات الماضية، وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالخدمات المقدمة من قبل موظفي المؤسسة وفق أرقى المعايير الدولية، ومدى الكفاءة العالية التي تتمتع بها فرق العمل، كما أثنى سموه على الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها المؤسسة لنسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، والالتزام بتعزيز عوامل الأمن والسلامة، والقدرة الاستيعابية، وكفاءة خدمات الملاحة الجوية عبر استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرات الرائدة في هذا المجال.

وخلال زيارته، التقى سموه بعض الموظفات من العنصر النسائي في المؤسسة، مؤكداً امتلاك الامارات نماذج مشرفة وأمثلة يحتذى بها من العنصر النسائي ممن لهن خبرات وقدرات عالية في مختلف مجالات وتخصصات الطيران، وأداء كافة المهام ومنها إدارة الأجواء، حيث بلغ عدد العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) 576 موظفاً منهم 112 من العناصر المواطنة، حيث تركز المؤسسة دائما على تطوير الكفاءات والمساواة بين الجنسين في جميع المستويات.

وشملت جولة سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية التفقدية لمبنى دبي لخدمات الملاحة الجوية، كل من غرفة الرادارات، وغرفة جهاز المحاكاة (Simulator) والتي تعد من بين الأكبر من نوعها في العالم، إضافة إلى غرفة الطوارئ، كما انتقل سموه الى مدخل الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي، واطلع سموه على آخر استعدادات وتجهيزات المؤسسة لمعرض دبي للطيران 2021، معبراً سموه عن ارتياحه لجميع الخدمات والتقنيات والحلول المتطورة المستخدمة.

رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الفريق محمد أحمد المري، والأمين عام للمجلس عمر علي سالم العديدي، الى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية المعنية بخدمات مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.

وتعد مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات الملاحة الجوية الذي يقوم بإدارة المجال الجوي لكل من دبي والإمارات الشمالية. كما تقدم المؤسسة خدمات الملاحة الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة، بما في ذلك مطار دبي الدولي الذي يعد المطار الأكثر استخداماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news