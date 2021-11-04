«الحرارة» تنخفض غداً.. وأمطار متوقعة الأسبوع المقبل

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل، مع احتمال تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً.

وأوضح أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد أن طقس السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، مع احتمال تشكُّل السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، على أن يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأحد المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، قد تكون ركامية مع استمرار احتمال سقوط أمطار، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الاثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز يتميز نوفمبر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

وتتأثر الدولة في نوفمبر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خصوصاً ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات جوية سطحية ممتدة من البحر الأحمر، وفي حال صاحبها منخفضات جوية تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق.

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