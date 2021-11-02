«تنمية المجتمع» جمع أو قبول التبرعات دون تصريح جريمة يُعاقب عليها القانون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت وزارة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدّدت الوزارة على أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروط وإجراءات جمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية فقط.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة عبد الرحمن تهلك، إن قيام بعض الأشخاص بالدعوة إلى جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم «150,000» درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فضلاً عن قيام المحكمة بمصادرة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت حصة تهلك أن الوزارة والسلطات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وذلك عن طريق تنفيذ الزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية للتأكد من التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون، حيث تم تنفيذ ما يقارب «2,400» زيارة تقيمية وتفتيشية على القطاع اعتباراً من مطلع العام 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، نتج عنها توقيع مجموعة من الجزاءات والغرامات الإدارية على المخالفين من الجمعيات.

وأفاد مدير المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، أن الهدف الرئيسي من القوانين والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، هو حماية المتبرعين وحماية أموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأكد الزعابي ضرورة التزام كافة أفراد المجتمع بالقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

يذكر أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، والإجراءات والضوابط المحددة لهذه المهام، تأتي في إطار حرص وزارة تنمية المجتمع والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وزيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، بما يعزز من استقرار وأمن وتماسك المجتمع.

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