طقس الأسبوع.. صحو إلى غائم مع "رطوبة صباحية"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ليصبح صحو إلى غائم جزئياً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيبقى رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ليكون صحو إلى غائم جزئياً، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحو إلى غائم جزئياً، بينما تكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحو إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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