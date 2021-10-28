وظائف لـ«المواطنين الذكور» في جهتين حكوميتين بأبوظبي

طرحت جهتان حكوميتان في أبوظبي عدداً من الشواغر الوظيفية الجديدة المخصصة للكوادر الوطنية من الذكور، أولها وظيفة «فني دعم» للذكور من حملة شهادة بكالوريوس IT، مع اشتراط الخبرة بحد أقصى خمس سنوات وإمكانية قبول الخريجين الجدد، على أن يكون الدوام في مدينة أبوظبي بساعات الدوام الرسمي الحكومي.

كما طرحت الجهة ذاتها وظيفة «محلل قوائم مالية» للمواطنين من حملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الوظيفة، مع لخبرة من خمس الى عشر سنوات في مجال المالية، وإتقان اللغة الانجليزية، داعية الراغبين في التقدم للحصول على الوظيفة إلى إرسال الوثائق الثبوتية والسير الذاتية على البريد الالكتروني: Uaecareerzz@gmail.com

فيما طلبت جهة حكومية متخصصة في مجال الشؤون الإدارية بأبوظبي، موظفين جدداً في وظائف «موظف علاقات عامة» بخبرة سنتين فأكثر في مجال العلاقات العامة، ومساعد إداري (خبرة سنتين فأكثر في مجال الشؤون الإدارية)، وإخصائي إدارة مباني (خبرة سنتين فأكثر في مجال إدارة المباني)، وأخيراً مدخل بيانات، منوهة إلى ضرورة إرسال الوثائق الثبوتية والسير الذاتية للراغبين في التقدم للوظائف، على البريد الإلكتروني http://abudhabi.gov.job@gmail.com مع ذكر اسم الشاغر وعدد سنوات الخبرة في العنوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news