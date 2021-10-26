حمدان بن زايد يشهد تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كونفكس - 3 براكة الإمارات"

المصدر: الظفرة - وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كونفكس - 3 براكة الإمارات" الذي انطلقت فعالياته في منطقة الظفرة.

ينفذ التمرين بإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووفقا للإطار الرقابي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبمشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلي شركة نواة للطاقة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وعدد من الجهات الأخرى المعنية.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد وصل إلى موقع التمرين حيث كان في استقباله معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي مدير التمرين حيث استمع سموه إلى شرح حول منظومة التطهير وأهداف ومراحل التمرين والخطط الموضوعة التي تم تنفيذها.

كما تفقد سموه عددا من الأنظمة والمعدات والآليات المشاركة في التمرين تم بعدها التقاط الصور التذكارية من المشاركين .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جاهزية دولة الإمارات وكفاءتها في المجال النووي والتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والمشاركة في التدريبات المحلية والدولية.

وأثنى سموه على جهود المشاركين في التمرين والكفاءة العالية والمتميزة التي أظهروها ..لافتا سموه إلى أن التمرين حقق نجاحا كبيرا بفضل تعاون كافة القطاعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news