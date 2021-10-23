«الدفاع المدني وهيئة البيئة» يسيطران على حريق في صناعية الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالفجيرة بالتعاون مع فريق طوارئ هيئة الفجيرة للبيئة بالسيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى المواقع في منطقة الحيل الصناعية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقام فريق الطوارئ التابع لهيئة الفجيرة بالاستجابة الفورية للبلاغ الذي ورد من احدى شهود العيان وتم التوجه إلى الموقع على الفور للوقوف على الأسباب وكشف ملابسات الحريق والحد من انتشاره في مواقع أخرى محيطة لتفادي وقوع خسائر مادية وبشرية، وتم السيطرة على الحريق بفضل مجهود فرق الدفاع المدني بدون خسائر بشرية.

وتتواصل الهيئة مع الجهات المحلية المعنية لمعرفة أسباب الحريق حيث أنه موقع لتخزين المواد البلاستيكية والسكراب وهي مواد سريعة الاشتعال.

كما أشادت مدير العام لهيئة البيئة بالفجيرة، أصيلة المعلا، بجهود فريق طوارئ الهيئة وفرق الدفاع المدني وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في مكافحة الحريق، وأكدت أن الهيئة سوف تكثف جهودها في المناطق الصناعية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيئة على مختلف الأنشطة الصناعية وسوف تتخذ إجراءات مشددة ضد المخالفين لتلك الاشتراطات، و وضع آلية عمل لمتابعة جميع الشركات وطريقة تطبيقها لأعلى معايير الأمن والسلامة للعمل داخل المواقع المخصصة لها طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتحادية.

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