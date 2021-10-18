"الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" غداً.. ورياح قوية "محملة بالغبار" نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي





توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة شرقاً وشمالا، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خاصة على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط، يضطرب غرباً آخر الليل في الخليج العربي، فيما يبقى خفيف الموج في بحر عمان. وأوضح المركز أن الطقس غداً سيكون صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، على أن يصبح رطبا ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم / س على البحر الذي سيكون مضطربا نهاراً، ليصبح متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان .

ولفت إلى أن طقس الأربعاء سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً ، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يظل رطبا ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم / س على البحر الذي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان .

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطبا ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، كما تكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر مساءً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط، يضطرب تدريجياً مساء في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان .

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً ، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً نهاراً، ليصبح رطبا ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية خاصة على البحر لتصبح مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، ما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان .

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