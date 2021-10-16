"أبوظبي للتقاعد": مهلة سداد مقابل ضم الخدمات السابقة بـ"رد المكافأة" تبدأ غداً

المصدر: أبوظبي-أشرف جمال

يبدأ يوم غد سريان المهلة التي حددها صندوق أبوظبي للتقاعد، للمؤمّن عليهم الراغبين في ضم مدد الخدمات السابقة، مقابل رد قيمة مكافآت نهاية الخدمة التي حصلوا عليها، ومن دون أية كلفة إضافية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأحد وحتى 17 يناير 2022 و ذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي وجه خلال الأسبوع الماضي إعفاء المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، من سداد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

وأوضح الصندوق أنه سيستفيد من المهلة المؤمن عليهـم الذين قاموا بصرف مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 20 مايو من العام 2020، ولديهم الرغبة في ضم مدد خدماتهم السابقة حالياً، منوهاً إلى أنه بعد انتهاء فترة المهلة سيتم احتساب مقابل ضم الخدمة على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وحدد الصندوق خمسة شروط للاستفادة من المهلة، تشمل "أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله وقت تقديم طلب الضم، وأن يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 20 مايو 2020، بالإضافة إلى ضرورة رد قيمة المكافأة المصروفة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وألّا تكون الخدمة المراد ضمها في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، وأخيراً ألّا تكون مدة الخدمة المراد ضمها سابقة لحصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

وأشار الصندوق إلى أنه يمكن للمؤمن عليهم الراغبين في ضم مدد خدماتهم السابقة تقديم الطلب عبر جهة عملهم الحالية أو مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www. Pension.gove.ae أو عبر تطبيق الهواتف الذكية تقاعد أبوظبي .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news