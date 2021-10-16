«ياس تحتفل بالـ 50» بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق احتفالية «ياس تحتفل بالـ50»، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاحتفال باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.

ويمكن للمقيمين والزوار الاستفادة من الخصومات والعروض خلال الفترة من 14 أكتوبر إلى الثاني من ديسمبر، مع فرصة للتنافس والفوز ببعض الجوائز المميزة، بما فيها عروض الإقامة، والتذاكر السنوية، وتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2021.

وتسعى احتفالية «ياس تحتفل بالـ50» إلى تجاوز توقعات زوار الجزيرة، إذ تصحب محبي المأكولات في رحلة حول العالم، من خلال اختبار طبق جديد ومتميز كل يوم لمدة 50 يوماً.

وتُقدم الجزيرة طوال فترة الاحتفالية مجموعة من الجوائز القيّمة، من أبرزها تذكرتان لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

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