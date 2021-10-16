ورشة توعية لـ «سائقي الأجرة» بالقيادة في الأجواء المتقلبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ورشة توعية مرورية حول القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقبلة، بالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومؤسسة الغزال للمواصلات لسائقي الأجرة، وذلك ضمن خطة التوعية الاستباقية، واستفاد من الورشة عدد كبير من سائقي مركبات الأجرة.

وأفادت المديرية بأن الورشة ركزت على التوعية بقوانين وأنظمة السير والمرور واشتراطات السلامة المرورية والقيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتغيرة، وأهمية التزام السائقين خفض السرعات وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.

وأكدت أهمية التقيد بالسرعات التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة، مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار، والاستخدام الآمن للهاتف أثناء القيادة للحد من وقوع الحوادث.

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