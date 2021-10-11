أحمد كاظم .. الطبيب العاشق لوطنه ومهنته

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت الدكتورة حورية كاظم، ابنة أول طبيب إماراتي استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد كاظم، الذي وافته المنية اليوم، أن والدها كان عاشقاً لوطنه، قضى حياته المهنية في تقديم أشرف المهن، وهي تخفيف آلام الناس.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أن والدها ولد عام 1932 في دبي، ودرس الطب في لندن، ليصبح بذلك أول طبيب إماراتي تخصص جراحة العظام، عمل بعد التخرج في مستشفى راشد، وكان رئيساً لقسم العظام بالمستشفى، وانتقل بعدها للعمل في مستشفى دبي، وظل يعمل بها إلى أن تقاعد سنة 2004.

ولدى الراحل الدكتور أحمد كاظم ثلاثة ابناء، هم حورية، وإسكندر، وشيرين. وأكدت الدكتورة حورية كاظم أن والدها الذي تقاعد قبل نحو 17 عاماً، بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل، غرس في نفوسهم حب الوطن، والعمل على رفعته ودعمه، بشتي الطرق.

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