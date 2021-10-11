1000 طالب من «التقنية» يكتسبون مهارات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

درّبت كليات التقنية العليا بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» التابع لها، وشركة «أوراكل» العالمية، 1098 من طلبة كليات التقنية في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وحصل 960 منهم حتى الآن على شهادات اكتساب المهارات المطلوبة،

وشمل التعاون العمل مع «سيرت» فيما يتعلق بتقنية بلوك تشين لدعم تبني مؤسسات التعليم لها باستخدام حلول «أوراكل».

أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي، أن شركة أوراكل العالمية شريك استراتيجي لكليات التقنية العليا في تحقيق التحول الرقمي المؤسسي، كونها شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث تعاونت الكليات مع «أوراكل» لتنفيذ برامج تدريبية للطلبة على مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي ومنحهم فرصة الحصول على شهادة معتمدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصناعي حيث حصل 1098 منهم حتى الآن على تدريب من Oracle لاتمامهم البرنامج الذي ساهم في إطلاعهم عن قرب على التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها، والذي سيساهم في منحهم أساسيات هذه التقنيات الحديثة وتحفيزهم على مواصلة تطوير مهاراتهم فيها، خاصة في ظل استراتيجية الجيل الرابع للكليات والتي تركز على بناء الشخصية الطلابية الرقمية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة واستثمارها بشكل متميز في التعليم والتطبيق.

وأشار الشامسي الى جانب آخر من التعاون مع بين الكليات من خلال مركز «سيرت» وشركة «أوراكل» والمتعلق بتقنية «بلوك تشين» التي تمثل واحدة من التقنيات الهامة والتي يتم استثمارها في مؤسسات التعليم لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تسهل وتدعم جودة الأداء إنما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية التي ترمي الى تحويل المعاملات الحكومية الى منصة «بلوك تشين»، مثمناً تعاون «أوراكل» مع «سيرت» لتأسيس بنية رقمية موثوقة للشهادات تمكنهما من دعم مؤسسات التعليم في استثمار هذه التقنية وتحويل شهاداتهم ومعاملاتهم الى منصة بلوك تشين.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول - تطبيقات الأعمال، ECEMA، Oracle، ليوبولدو بوادو لاما: «إن تطوير مجموعة قوية من المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات أمر مهم لنجاح استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. في»أوراكل«قمنا بتسريع جهودنا لتمكين الجيل القادم من القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة بأحدث مهارات تكنولوجيا المعلومات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن الانتهاء بنجاح من برنامج تطوير المهارات لأكثر من 1000 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا هو شهادة على هذا الالتزام».

كما قال نائب الرئيس - السحابة، الشرق الأوسط وأفريقيا، أبي يشيتلا:Oracle«توفر تقنية البلوك تشين إطارًا تعاونيًا للحصول على البيانات الموثوقة. تقدم Oracle طرقًا سهلة لاعتماد تقنية البلوك تشين بما في ذلك خدمة الحوسبة سحابية و الإصدار المحلي و سحابة هجينة. استخدام تقنية البلوك تشين في قطاع التعليم التي طورتها Oracle ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب»سيرت«ستساعد في دفع تبني هذه التكنولوجيا المبتكرة في الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه ذكر الدكتور محمد بكة الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، أنهم سعداء بالتعاون المستمر مع شركة «أوراكل» والعمل معاً بصورة وثيقة في مجال تكنولوجيا التعليم وبرامج التدريب للطلبة وخاصة على مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، وكذلك تعاونهم على مستوى تقنية «البلوك تشين» لتعزيز استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة من خلال تطوير برنامج بناء القدرات المعرفية لتقنية بلوك تشين الذي يدعم تخصص المواطنين الإماراتيين في هذا المجال، ويدعم كذلك جهود مؤسسات التعليم في تحويل معاملاتها الى منصة بلوك تشين، منوها بأن هذه التقنية ستسهم في تسريع تبني استراتيجيات التحول الرقمي في القطاع الحكومي ومؤسسات الأعمال في الدولة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية.

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