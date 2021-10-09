محمد بن راشد: الإمارات بدأت مشاركة بياناتها عن كوكب المريخ مع مراكز البحث العالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان الإمارات قد بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها عن كوكب المريخ مع مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في كوكب المريخ.

ونشر صاحب السمو على حسابه على "تويتر" اليوم صورة لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ.

وغرد سموه في تعليق مرافق للصورة "صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ .. بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".

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