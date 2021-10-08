جون كيري يشيد بمبادرة «الإمارات للحياد المناخي» وجهود الدولة لمكافحة تغير المناخ

المصدر: دبي - وام

أشاد جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ بجهود دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي، لتفعيل الحراك العالمي لمكافحة تغير المناخ و إطلاق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

ودعا كيري في تصريحات له العالم إلى استلهام مبادرة «الحياد المناخي بحلول 2050» التي أطلقتها الإمارات بهدف تحقيق الحياد المناخي و الوصول إلى نسبة (صفر) انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على التنظيم الاستثنائي لـ «إكسبو 2020 دبي» و استخدامها هذا الحدث الدولي منصة لجذب انتباه العالم إلى التغيرات المناخية و أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد الجميع.

وقال: «أود أن أوجه التحية لدولة الإمارات لإطلاقها تلك المبادرة والتي أشجع دول العالم كافة على استلهامها لوضع رؤية مستقبلية تحقق أهداف التحول المناخي في العالم».. لافتا إلى الآثار المدمرة التي تعيشها البشرية اليوم جراء المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية كالفيضانات وحرائق الغابات الناتجة عن الاحتباس الحراري و التي أصبحت تهدد مستقبل البشرية.

وأشار كيري إلى قمة ميلان التي عقدت الأسبوع الماضي تحت شعار «شباب من أجل المناخ».. داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المناخ والحفاظ على البيئة حمايةً لمستقبلهم إلى جانب العمل المشترك من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وعبر كيري عن أمله في أن تسهم قمة المناخ التي تعقد في 26 نوفمبر المقبل بمدينة غلاسكو الإسكتلندية في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت أمس في جناحها في «إكسبو 2020 دبي» عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وهي مبادرة وطنية تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعزيز النمو الاقتصادي الفعال إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة.

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