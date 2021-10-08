مهندس إماراتي يفوز بمقعد قارة آسيا للقيادات الشابة

المصدر: دبي -وام

أعلن وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، عن إنجاز وطني جديد تمثل في فوز المهندس الإماراتي محمد حسن، المتخصص بالهندسة النووية، بمقعد قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط للقيادات الشابة ضمن سفراء «برنامج المحترفين الشباب» في المنظمة الكهروتقنية الدولية، معتبراً سعادته أن فوزه مثّل دليلا جديداً على المكانة العلمية والفنية المتقدمة التي يتمتع بها شباب الوطن، والكفاءات العالية التي يملكها الجيل الجديد من الكوادر الفنية والهندسية في الدولة.

واختتمت المنظمة الكهروتقنية الدولية IEC فعاليات الاجتماع 85 لجمعيتها العمومية الذي استضافته دولة الإمارات في دبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي حفلت بالعديد من النقاشات والموضوعات وجلسات وورش العمل حول الآفاق المستقبلية لصناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والطاقة الشمسية وتقنية النانو وغيرها.

كما شهدت الفعاليات التي عقدت تحت شعار «قيادة الثورة الصناعية الرابعة بالتقييس»، انعقاد عشرات الاجتماعات وورش العمل ضمت مئات المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات فنية وهندسية من 88 دولة، وكذلك انعقاد مؤتمر التعاون بين آسيا ودول المحيط الهادئ ومؤتمر الدول الشريكة للمنظمة وزيارات ميدانية للعديد من المناطق والمنشآت الصناعية في دولة الإمارات.

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