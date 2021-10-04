جبال «الحجر» تحمي الإمارات من إعصار «شاهين»

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار «شاهين» تحوّل إلى عاصفة مدارية قوية بمجرد دخوله الأراضي العمانية أول من أمس، وقبل دخولها دولة الإمارات، اصطدمت بسلاسل جبال الحجر، التي تصدت لها، ما كان له الأثر الأكبر في حماية الدولة من هذه «الكارثة الطبيعية»، ودخلت العاصفة الدولة في صورة منخفض جوي، كانت تأثيراته محدودة واقتصرت على ارتفاع الموج والمد البحري، واضطراب في بحر عمان، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى نشاط كبير في الرياح.

وأكد المركز أن ما أسهم في إضعاف الحالة المدارية «شاهين» أن عمرها لم يتجاوز الأيام الثلاثة منذ تكوّنها وحتى تحولها إلى منخفض جوي، بعكس الإعصار «جونو» الذي تعرضت له المنطقة عام 2007، واستمر في التكوّن 7 أيام منذ ولادته في السواحل الجنوبية للهند، حتى دخوله الأراضي العمانية أيضاً، تشبع خلالها بالعناصر الثلاثة التي جعلت منه إعصاراً من الدرجة الرابعة، ما جعل منه إعصاراً مدمراً آنذاك.

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