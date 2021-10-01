«شاهين» تتحوّل إلى «إعصار مداري» مساء الغد

المصدر: أشرف جمال -أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد تعمق العاصفة المدارية «شاهين» إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، مساء غد السبت مع استمرار تحرّك الحالة المدارية نحو سواحل سلطنة عمان، منوهاً إلى إمكانية تأثر بعض مناطق الدولة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، من بعد ظهر بعد غد الأحد، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة، فيما أكد المركز أن شهر أكتوبر الجاري تتميز بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، إذ تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي حتى النصف الثاني منه الذي يشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن العاصفة المدارية «شاهين»، شهدت مساء اليوم، تعمقاً في الحالة المدارية شمال شرق بحر العرب مقابل السواحل الهندية – الباكستانية، تتمركز عند خط عرض 23.3 شمالاً وخط طول 64.4 شرقاً، صاحبها تشكّلات مختلفة من السحب التي تخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب بلغت سرعتها حول المركز من 65 إلى 115 كم/ الساعة.

وتوقع المركز تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، اليوم مع استمرار تحرّك الحالة المدارية نحو سواحل سلطنة عمان، منوهاً إلى إمكانية تأثر الساحل الشرقي في الدولة من ليل اليوم بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة، كما تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، من بعد ظهر غداً الأحد، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وقال: «تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية، كما تصبح حالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي في المناطق المنخفضة كما يضطرب الخليج العربي أحياناً شمالاً».

وأفاد المركز بأن شهر أكتوبر يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، والتي تتميز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، منوهاً إلى أن خلال هذا الشهر تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي.

وذكر المركز أن درجات الحرارة في أكتوبر، وخاصة خلال النصف الثاني منه، تشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، إذ تكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول خلال فترتي الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية، بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وأوضح المركز أنه خلال شهر أكتوبر أيضاً، تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51 % تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكّل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وقال: «إن المنخفض الهند الموسمي يتراجع تدريجياً خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة».

ولفت المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر أكتوبر، يتراوح ما بين 28.8 و 30.4 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 35.2 و 37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.5 و 25.2 درجة مئوية، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال هذا الشهر على الدولة، كانت 46.3 درجة مئوية في منطقة «مزيرعة» سنة 2017، فيما سُجلت أقل درجة حرارة على «ركنة» سنة 2020 والتي بلغت 6.4 درجة مئوية.

ووفقاً للمركز فإن متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر يصل إلى 10.2 كم/ساعة، حيث كانت أعلى سرعة رياح 117.4 كم/ س في «قرنين» سنة 2012، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 65 % إلى 85 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 32 %، لافتاً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف، كما كانت أعلى كمية أمطار سُجلت خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على منطقة «الشويب».

ونوّه المركز إلى أن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية إلى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقّعاً أن يكون طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب صباح الأحد في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأحد سيصبح غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، يتحوّل إلى غائم على بعض المناطق الشرقية و الداخلية، مع احتمال تكوّن بعض السحب ركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة إلى قوية أحياناً خلال النهار، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، ومضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في بحر عمان.

وعن حالة الطقس منتصف الأسبوع، توقّع المركز أن يكون غائم جزئياً إلى غائم، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً خلال النهار، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20كم/س إلى 35 كم/س تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وشديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في البداية، يصبح متوسط الموج تدريجياً ليلاً في بحر عمان.

وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب جنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار، تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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