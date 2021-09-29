محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى الوزراء في حكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في مبنى رئيس الدولة بمجمع قصر الوطن بأبوظبي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شارك في أداء القسم سبعة وزراء في حكومة الإمارات يتقدمهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية .. منهجيتنا الجديدة واضحة .. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان .. محور عملها الإنسان.. وطموحاتها أن تسبق نفسها .. وتسبق أمسها .. وتحقق أفضل حياة لشعبها".

شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية .. منهجيتنا الجديدة واضحة .. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان .. محور عملها الإنسان .. وطموحاتها أن تسبق نفسها .. وتسبق أمسها .. وتحقق أفضل حياة لشعبها .. pic.twitter.com/sFIrieszfk

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 29, 2021

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة الإمارات بتشكيلها وفريقها الجديد جاء لمضاعفة الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبها خلال الخمسين عام القادمة، وتعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمواكبة التطورات وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، حيث قال سموه: "فريق حكومة الإمارات أمامه مسؤوليات لتطوير العمل الحكومي وفق مبادئ الخمسين والتحول لتطبيق المنهجية الجديدة التي اعتمدناها.. المستهدفات واضحة لجعل دولتنا في مقدمة دول العالم".

كما شدد سموه أمام الوزراء "عملنا الحكومي وأدواتنا وسياساتنا تتغير.. وأمامنا موسم حكومي مختلف.. ومشاريع وإنجازات نوعية في ملفاتنا الوطنية والعالمية".

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمضي قدماً في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته، مضيفاً "أننا ننظر دائماً إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية".

وبمناسبة أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات، قال سموه: "نتطلع إلى دخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وآليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً".

وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي خلال الأعوام المقبلة يستند إلى مبادئ واضحة تمثل إطاراً ومرجعاً له، وهي "مبادي الخمسين" ما يعزز من فعاليته في تحقيق الطموحات الوطنية إلى النهضة والريادة في مختلف المجالات.

شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً. pic.twitter.com/y962ZnwOyj

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2021

وأدى اليمين الدستورية كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، ووزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد عبدالله بن مهير الكتبي، ووزير الدولة حمد بن مبارك الشامسي.

وأعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة.

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