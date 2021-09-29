«الإقامة الذهبية» تتصدر بيانات السيرة المهنية للحاصلين عليها

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أبرز أفراد في تخصصات علمية مختلفة، الإقامة الذهبية التي حصلوا عليها أخيراً في الدولة، على صدر السيرة الذاتية الخاصة بهم، على مواقع توظيف مختلفة، خصوصاً موقع «لينكد إن»، بحسب ما رصدته «الإمارات اليوم».

وحرص كثير من الحاصلين على الإقامة الذهبية على نشر صورة من هذه الإقامة منفردة، أو أنهم يحملونها بأيديهم، وذلك ضمن بياناتهم الشخصية والوظيفية على موقع التوظيف، بما يعزز فرصهم في الحصول على عروض وظيفية أفضل في مجال عملهم.

وتصدرت عبارة (UAE Golden Visa Holder)، مقدمة السيرة الذاتية للأفراد، وتلاها استعراض الشهادات العلمية والخبرات العملية في مجالات تخصصهم، التي تنوعت بين مجالات الطب والهندسة وغيرهما.

ونشر كثير من الحاصلين على الإقامة الذهبية عبر صفحاتهم، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو موقع «لينكد إن»، تعليقات عبروا فيها عن سعادتهم وشعورهم بالفخر باختيارهم ضمن الفئات المستحقة للإقامة الذهبية. وأكدوا أن الإمارات بلد التقدير والعطاء لكل من يعيش فيها، وأن حصولهم على الإقامة الذهبية يعد بمثابة حلم حققته لهم الدولة، ما يعد وساماً على صدورهم، يدفعهم نحو مزيد من الاجتهاد في العمل، والسعي نحو الإبداع والتميز، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد أفضل بيئة تحتضن كل من هو مبدع ومتميز.

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