برنامج إماراتي جديد لإشراك المبدعين في «مسيرة استكشاف الفضاء»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، برنامجًا جديدًا يهدف إلى إشراك المجتمع الإبداعي في مسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية، وذلك من خلال الأعمال الفنية.

ويعد برنامج الإمارات لـ«فن الفضاء» جزءً من شراكة وقعّها المركز مع «جسور »، يقوم خلالها البرنامج سيقوم بتوثيق ومشاركة اللحظات التاريخية التي تصنعها دولة الإمارات في مسيرة استكشاف الفضاء من خلال إشراك قطاع الصناعات الإبداعية،

حيث تغطي الجانب الاستراتيجي إضافة إلى بناء البرنامج وتصميمه ، والإشراف عليه، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص ، وذلك ضمن المجتمع الثقافي والإبداعي المحلي.

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