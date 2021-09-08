إيقاف 4 مكاتب طباعة عن تقديم الخدمات القضائية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إيقاف أنظمة العمل عن أربعة من مكاتب الطباعة التي تتيح من خلالها تقديم الطلبات القضائية والعدلية، وذلك بسبب عدم امتثالها للاشتراطات والمعايير التشغيلية، وتكرار مخالفتها للأنظمة المقررة.

وأكدت الدائرة، أن تقديم الطلبات القضائية والعدلية عبر مكاتب الطباعة، يعد قناة بديلة واختيارية للمتعاملين الذين يفضلون الحضور الشخصي للحصول على الخدمات، إذ تقدم لهم تلك المكاتب التي يتم تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص، المساعدة في تعبئة نماذج الطلبات وإدراجها في الأنظمة.

ودعت الدائرة، المتعاملين إلى استخدام القنوات الرقمية وتقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية وقنوات الدعم المتاحة لضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بالتزامن مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة ‪2021-2023‬.‬

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news