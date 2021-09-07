محمد بن راشد: حميـد النعيمي.. 40 عاماً في خدمة الوطن

المصدر: عجمان ■ وام والإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفر اسمه في تاريخ الدولة، ورسّخ محبته في قلوب شعب الإمارات.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»، أمس، «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. 40 عاماً في خدمة الوطن.. 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات.. حفر اسمه في تاريخ دولتنا.. ورسّخ محبته في قلوب شعب الإمارات.. حفظك الله يا بوعمار».

ومن ناحية أخرى، أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بتوزيع أربعة ملايين درهم على الأسر المتعفّفة وأصحاب الدخل المحدود في إمارة عجمان، وذلك بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبصفته رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ويأتي ذلك ضمن نهج سموه الكريم، الذي دأب عليه منذ أن تولى حكم الإمارة، لمساعدة المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والأرامل، وتكفله بمساعدة الأيتام في كل الأوقات، ولبثّ روح الطمأنينة في نفوس العائلات، لشراء ما يلزمها من احتياجات.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن هذه المكرمة من صاحب السمو حاكم عجمان، جاءت لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعفّفة، كما تتزامن مع الاحتفال بمرور أربعة عقود على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

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