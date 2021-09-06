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    استطلاع.. كيف تقيم الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 بالدولة؟

    المصدر:
    • الإمارات اليوم-دبي
    التاريخ:

    تجري صحيفة "الامارات اليوم" بالتعاون مع "تريندز للبحوث والاستشارات" استطلاعاً للرأي حول الجهود المبذولة من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحتها لجائحة "كوفيد-19"، وذلك في إطار معرفة الرأي العام، للمواطنين والمقيمين في الدولة، حول هذه الإجراءات، وكذلك حول لقاحات التطعيم التي وفرتها الدولة، واستطلاع آراء المواطنين والمقيمين في الدولة كذلك في تطعيم الأطفال بلقاح للوقاية من الإصابة بـ"كوفيد-19".

    ونؤكد أن جميع الإجابات ستُعامَل بسرية تامة، وستُستخدَم للأغراض البحثية فقط.

    ونرجو من قراءنا الأعزاء المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:

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