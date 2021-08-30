رئيس الدولة يمنح سفير مالي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سفير جمهورية مالي لدى الدولة بوكاري سيديبي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وقلّد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، السفير سيديبي الوسام خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وثمّن الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة - خلال اللقاء - تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي في شتى المجالات.

ووجه الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر إلى السفير سيديبي على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عمله بالدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news