45% من الموظفين المؤمّن عليهم في أبوظبي «إماراتيات»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن عدد الإمارتيات العاملات لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغ حتى يونيو الماضي، 41 ألفاً و149 إماراتية، بنسبة 45% من نسبة الموظفين المؤمّن عليهم في الإمارة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11% من القوى العاملة، عام 2000، عند تأسيس صندوق أبوظبي للتقاعد، معتبراً أن تزايد أعداد الإماراتيات العاملات يأتي انعكاساً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها في عملية التنمية.

وأفاد الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بأن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي، حيث تعمل %87.4 من النساء في القطاع الحكومي، بينما تعمل 12.5%في القطاع الخاص، فيما يبلغ متوسط سنوات الخدمة للمواطنات العاملات في أبوظبي، 8 سنوات، مقابل 10 سنوات للرجال.

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