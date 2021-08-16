بدء استقبال المشاركات في تحدي «مليون مبرمج عربي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بدء استقبال طلبات المشاركة في تحدي «مليون مبرمج عربي»، الذي يتيح لخريجي المبادرة، من مختلف أنحاء العالم، فرصة المشاركة بأفكارهم المبتكرة والتنافس للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار.

ويمكن لخريجي المبادرة إرسال مشروعاتهم القائمة على تقنيات وتطبيقات البرمجة، التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة، عبر الموقع الإلكتروني arabcoders.ae، حتى 30 أكتوبر 2021، ويشترط في المشاركات، سواء كانت مواقع إلكترونية أو تطبيقات ذكية، أن تكون جاهزة للاستخدام بالكامل.

وستعمل لجنة تحكيم، تضم نخبة من الخبرات الوطنية والعالمية في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، على تقييم المشروعات المشاركة، واختيار أفضل 20 مشروعاً للتأهل إلى المرحلة النهائية للتنافس على الجائزة الأولى بقيمة مليون دولار، إضافة إلى 50 ألف دولار لأصحاب أفضل خمسة مشروعات، كما سيتم منح 25 ألف دولار لأفضل أربعة مدربين، تقديراً لدورهم البارز في تأهيل المبرمجين العرب وتمكينهم بمهارات الابتكار والإبداع. وسيتم الإعلان عن الفائزين بتحدي «مليون مبرمج عربي» خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» نجحت في تحقيق هدفها بتمكين أكثر من مليون شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم بمهارات لغة المستقبل، وإعداد المبرمجين لأسواق العمل وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تكنولوجية تعزز إسهامهم في تنمية المجتمع، وتجعلهم عنصراً فاعلاً في صناعة المستقبل.

وقال إن المبادرة تجسد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأحلام الشباب العرب وقدرتهم على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية والتطوير لدولهم ومجتمعاتهم، مؤكداً أن تحدي مليون مبرمج عربي سيوفر منصة عالمية لاستعراض أبرز المهارات، التي اكتسبها المبرمجون في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news