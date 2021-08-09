«الإمارات للسرطان» ساعدت 80 حالة في الدولة

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

كشفت جمعية الإمارات للسرطان أنها قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات مالية بقيمة 328 ألف درهم شملت عدداً من مصابي السرطان، إضافة إلى تقديم المساعدات الخيرية المتواصلة للحالات المرضية على مساحة الوطن.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، خلال انعقاد الملتقى نصف السنوي لجمعية الإمارات للسرطان، الذي أقيم افتراضياً «عن بُعد» أن الجمعية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لدعم ومساعدة المرضى وذويهم من ذوي الدخل المحدود على مستوى الدولة كافة، إلى جانب دورها التطوعي وإقامة المبادرات الإنسانية المحفوفة بالخير والتسامح والبذل والعطاء، والتي هي جزء من هوية الإمارات وسماتها البارزة، مشيداً بالتعاون المشترك مع المستشفيات والشركاء والمحسنين ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح مسيرة الجمعية، خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا».

وكشف مدير عام الجمعية محمد خميس الكعبي، أن الجمعية قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات مالية بقيمة 328 ألف درهم شملت مصابي السرطان، إضافة إلى تقديم المساعدات الخيرية والاجتماعية المتواصلة للحالات المرضية.

من جهتها، تناولت رئيسة اللجنة الطبية الدكتورة ماجدة الشامسي، مسيرة التعاون القائم مع القطاع الصحي (الحكومي والخاص) من أجل خدمة الحالات المرضية، مشيرة إلى أن الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهور الماضية وصلت إلى 80 حالة من مختلف الأعمار.

وقال رئيس لجنة الفعاليات الدكتور سالم العامري، إن الجمعية قامت بمعدل 185 زيارة خلال النصف الأول إلى منازل المرضى على مستوى الإمارات لتقديم الدعم المعنوي والمادي.

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