"طرق دبي" تستحدث إطارا تنظيميا لأنشطة النقل التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا إطارا تنظيميا لأنشطة النقل التجارية تحت مسمى (أنشطة الدعم والنقل والتأجير)، التي حُصِرَت وصُنِّفَت في (4) مجموعات رئيسة وهي أنشطة النقل، أنشطة إدارة خدمات النقل، أنشطة التأجير والأنشطة الداعمة للنقل. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي الدائم للهيئة وحرصها الشديد على إسعاد الجمهور، أفرادا ومؤسسات، من خلال الارتقاء بمستوى الباقة المتنوِّعة من خدماتها المُقَدَّمَةِ لهم.

وتهدف هذه التصنيفات الجديدة إلى تنظيم أنشطة النقل التجارية وتعزيز سرعة تجاوبها مع متغيرات السوق من خلال سهولة التحديث على مستوى المُجمعات، وزيادة المرونة في الحصول على خدمات الهيئة من قبل المتعاملين والمستثمرين في قطاعات النقل المتعددة.

وتتلخّصُ في (4) أنشطة هي: أنشطة النقل وتشمل المنشآت، التي تمارس عمليات النقل من خلال أساطيل من المركبات حسب نوع النشاط ونوعية السائقين المرخصين وحسب أصناف المركبات المعتمدة وتنقسم الى فئتين الفئة الأولى وتتعلق بنقل البضائع والمواد والفئة الثانية وتتعلق بنقل الركاب. أنشطة التأجير وتشمل المنشآت، التي تقوم بتملك المركبات والمعدات وإعادة تأجيرها للغير. أنشطة إدارة خدمات النقل وتشمل المنشآت، التي تمارس أنشطة تتعلق بتنظيم أو إدارة أو تقديم خدمات خاصة بقطاع النقل والتأجير، والأنشطة الداعمة للنقل وتشمل المنشآت، التي تقدم خدمات الدعم، التي تشمل على تأهيل الكادر من السائقين والمهنيين ومراكز الخدمات وتسجيل الفحص الفني للمركبات والآليات والمعدات.

وتسعى الهيئة دائما إلى إسعاد المتعاملين وذلك من خلال تقديم وتطوير مبادراتها في مختلف المجالات والتي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية مما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل اللوجستي ورسالتها "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام."

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