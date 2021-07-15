جمارك دبي تحل 81 حالة نزاع ملكية بـ11.3 مليون درهم بالربع الأول

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفاد المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح بأن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي عملت الدائرة على حلها في الربع الاول من العام الجاري 81 حالة نزاع، تبلغ قيمتها التقديرية 11.3 مليون درهم، وفي العام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم، ما يظهر مدى التقدم المحقق في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لها ومنع دخولها من المنافذ الحدودية لإمارة دبي، دعماً للتطور الاقتصادي الذي تحققه دولة الامارات وتتوجه بالمزيد من الإنجازات ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة في عام الخمسين.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن المشاركات الثنائية والتعاون بين جمارك دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، كما تم بحث التعاون المستقبلي ومشاركة جمارك دبي في المؤتمر الإقليمي العاشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ديسمبر 2021.

وأعرب اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي عن الشكر والتقدير لجهود جمارك دبي ودعمها لجمعية الإمارات للملكية الفكرية من خلال المشاركة الفاعلة للدائرة في المؤتمرات والفعاليات التي نظمتها الجمعية طوال الاعوام السابقة، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من اخطار القرصنة والتقليد.

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