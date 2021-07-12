محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمس بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في المرموم ..ناقشنا مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلادنا … لقاءات بوخالد مختلفة ..أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء .. همه الأول والأخير مصلحة دولة الإمارات وشعبها … القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل.

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