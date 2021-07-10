طقس رطب مغبر مع تباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس رطب تنشط خلاله الرياح أحيانا لتثير الغبار والأتربة مع تباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

وذكر المركز أن غدا السبت يسود طقس رطب في الصباح على بعض المناطق الساحلية الشمالية يصبح صحوا إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الأحد فيكون الطقس رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ويكون حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الأثنين وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ويصبح صحوا ومغبرا أحياناً نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس الثلاثاء مغبرا وغائما جزئياً نهارا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر جنوباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الأربعاء فيكون الطقس مغبرا نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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